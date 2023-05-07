قال أحد الدعاة الموالين للكرملين على التلفزيون الروسي الحكومي، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي هدف مشروع لـ روسيا.

وخلال برنامج على التلفزيون الروسي الحكومي، قال المضيف، رومان جولوفانوف، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من بين أولئك الذين استخدموا قصة العهد القديم في الكتاب المقدس بين داود وجليات كموازاة للحرب في أوكرانيا، حيث يتم تصوير روسيا على أنها الخصم الأكبر.

ومع ذلك، قال جولوفانوف، “ينبغي قلب القصة الدائمة لانتصار المستضعفين”، حيث شبه "روسيا بـ داود لأن ما لا يقل عن 50 دولة تقف ضد موسكو بكل أسلحتها التي زودت بها كييف"، وشبه زيلينسكي بـ "جليات".

وأضاف أن المعركة الموضحة في سفر صموئيل بالكتاب المقدس قدمت دليلاً جيدًا حول نوع العقوبة التي يجب أن ينزل بها زيلينسكي.

وقال جولوفانوف، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي “هدف مشروع لروسيا”.