دعا الخبير العسكري والمحلل التلفزيوني الروسي، فلاديسلاف شوريجين، إلى شن هجمات عنيفة على البيت الأبيض ردًا على هجوم الطائرات المسيرة على الكرملين.

وأظهر مقطع منسوب للتلفزيون الروسي، نشره مراسل بي بي سي، فرانسيس سكار، على حسابه بموقع “تويتر”، شوريجين وهو يشرح كيف كان ينبغي لروسيا الرد على الهجوم.

وخلال ظهوره التلفزيوني، اقترح شوريجين الطرق التي يجب أن يرد بها الكرملين على الهجوم.

وقال: “بالتأكيد لأكون صادقًا في هذه الحالة، فأنا رجل عسكري وردود وزارة خارجيتنا دائمًا ما تسبب لي ألمًا كبيرا.. لأنني أعتقد أنه يجب علينا التصرف بطريقة مختلفة تمامًا”.

وأوضح شوريجين، أن “رد روسيا على هجوم الطائرات بدون طيار علي الكرملين يجب أن يكون بدفع مجموعة الفهود السوداء إلى ضرب البيت الأبيض فجأة”، مضيفًا أنهم “بذلك سينتقمون من قرون من العبودية الأفريقية”.

وتأسس حزب الفهد الأسود للدفاع عن النفس في عام 1966 للدفاع عن القومية السوداء والدفاع المسلح عن النفس ضد وحشية الشرطة.

وتم حل المجموعة في عام 1982 جزئيًا بسبب الاختلافات داخل المجموعة.

وقال شوريجين: “ستكون هذه هي الطريقة الصحيحة للرد، كما تعلمون، وكل شيء آخر مجرد كلمات”، مضيفًا “عندما يدركون أن سقف البيت الأبيض يحترق، سوف يفكرون أكثر فيما إذا كان عليهم التحكم في كلابهم الأوكرانية”.