عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد خطير.. التلفزيون الروسي يدعو إلي شن هجمات على البيت الأبيض

البيت الأبيض
البيت الأبيض

دعا الخبير العسكري والمحلل التلفزيوني الروسي، فلاديسلاف شوريجين، إلى شن هجمات عنيفة على البيت الأبيض ردًا على هجوم الطائرات المسيرة على الكرملين.

وأظهر مقطع منسوب للتلفزيون الروسي، نشره مراسل بي بي سي، فرانسيس سكار، على حسابه بموقع “تويتر”، شوريجين وهو يشرح كيف كان ينبغي لروسيا الرد على الهجوم.

وخلال ظهوره التلفزيوني، اقترح شوريجين الطرق التي يجب أن يرد بها الكرملين على الهجوم.

وقال: “بالتأكيد لأكون صادقًا في هذه الحالة، فأنا رجل عسكري وردود وزارة خارجيتنا دائمًا ما تسبب لي ألمًا كبيرا.. لأنني أعتقد أنه يجب علينا التصرف بطريقة مختلفة تمامًا”.

قائد القوات البرية الأوكرانية يكشف موعد استيلاء روسيا علي باخموت

زلزال قوي يضرب روسيا .. تفاصيل

وأوضح شوريجين، أن “رد روسيا على هجوم الطائرات بدون طيار علي الكرملين يجب أن يكون بدفع مجموعة الفهود السوداء إلى ضرب البيت الأبيض فجأة”، مضيفًا أنهم “بذلك سينتقمون من قرون من العبودية الأفريقية”.

وتأسس حزب الفهد الأسود للدفاع عن النفس في عام 1966 للدفاع عن القومية السوداء والدفاع المسلح عن النفس ضد وحشية الشرطة.

وتم حل المجموعة في عام 1982 جزئيًا بسبب الاختلافات داخل المجموعة.

وقال شوريجين: “ستكون هذه هي الطريقة الصحيحة للرد، كما تعلمون، وكل شيء آخر مجرد كلمات”، مضيفًا “عندما يدركون أن سقف البيت الأبيض يحترق، سوف يفكرون أكثر فيما إذا كان عليهم التحكم في كلابهم الأوكرانية”.

شوريجين البيت الأبيض الطائرات المسيرة الكرملين روسيا أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بالسوبر الأفريقي لليد ويتأهل للسوبر جلوب

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

احتقان الجماهير.. الزمالك يحذر والأهلي يطرح حلا والوزارة تدعو لعدم التعصب

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

أوامر كولر|الخطيب ينهي صفقة "خليفة" أفشة.. ورحيل نجم الفريق إلى هذا النادي

هتك عرض رجل أعمال وتصويره فيلم إباحي له قبل قتله.. نص التحريات

كانت هتبوظ .. صور خناقة حفل محمد رمضان فى أمريكا

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

موضوعات متعلقة

تركيا.. تحذير من وقوع زلزال كبير وتسونامي في اسطنبول

بسبب بوتين.. قائد روسي سابق يحذر من هزيمة موسكو في أوكرانيا قريبا

نهاية الأخضر.. إجراءات حاسمة من البنوك المركزية حول العالم للتخلي عن الدولار

بعد مأساة تكساس.. بايدن يأمر بتنكيس أعلام الولايات المتحدة |تفاصيل

هدية لروسيا.. إنذار أمريكي لـ أوكرانيا يثير رعب كبار المسئولين في كييف

بيان عاجل من موسكو بعد تصريحات أوكرانيا بشأن قتل الروس حول العالم

إعلان صادم من أوكرانيا بشأن استهداف وقتل الروس في جميع أنحاء العالم

إعلان عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

الخارجية: لجنة متابعة إجلاء المصريين من السودان تعمل على مدار الساعة

موسى: الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لـ160 حادثا إرهابيا خلال 120 يوما

قلب العقرب.. ظاهرة فلكية تزين سماء مصر الليلة

الشاعر عبيد عباس: القراءة منطقة هروب من الواقع المظلم والملاذ لنتحمل قسوة العالم وآلامه|حوار

موقفنا لم يتغير.. قطر تعلق على عودة سوريا إلى الجامعة العربية

احتقان الجماهير.. الزمالك يحذر والأهلي يطرح حلا والوزارة تدعو لعدم التعصب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة نفعلها تحول العسل لمادة سامة ومسرطنة | اكتشفها

سر إغماءة محمود متولي في السوبر.. هل ابتلع اللاعب لسانه وحقيقة لحاقه بمباراة الترجي

الآلاف في الشوارع.. استمرار الاحتفال بتتويج تشارلز ملكا لـ بريطانيا |بث مباشر

جزء واحد من الجسم تظهر فيه 5 علامات لارتفاع الكوليسترول | اكتشفها

فيديو

فيفي عبده ترقص مع عمرو دياب .. وقُبلة تثير الجدل "فيديوجراف"

عصابة الـ 3 بنات يسرقن صيدليات ومحال تجارية بالمحلة..الأمن يفرّغ الكاميرات.. "فيديوجراف"

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ