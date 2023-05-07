مهيب عبد الهادي يهنئ الأهلي بالسوبر الأفريقي لليد

تغلب فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 27 / 24 وتوج ببطولة كأس السوبر الأفريقي ليتأهل الأهلي للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية والتى ستقام فى أكتوبر المقبل بالسعودية.

وكتب مهيب عبد الهادى عبر حسابه على فيسبوك "السوبر الإفريقي في الجزيرة للعام الثاني على التوالي🤾‍♂الأهلي بطلا لكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 27-24 🦅🏆".

وتابع "المارد الأحمر حسم بطاقة تأهله لكأس العالم للأندية (سوبر جلوب) للمرة الرابعة في تاريخه والمقرر إقامتها في السعودية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة السوبر الأفريقي بتقدم الأهلي بنتيجة 14 / 9 ، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 27 / 24.