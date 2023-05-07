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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق أمريكي على عودة سوريا لـ الجامعة العربية

الولايات المتحده..علم
الولايات المتحده..علم

قالت وزارة  الخارجية الأمريكية اليوم تعليقا على عودة سوريا للجامعة العربية، إنها تتفق مع الشركاء العرب.

وكان مجلس جامعة الدول العربية  على المستوى الوزاري، برئاسة جمهورية مصر العربية، أعلن في دورته غير العادية التي عقدت اليوم الأحد،  قرار عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة العربية.

وأوضح مجلس الجامعة العربية، أن هذا القرار جاء انطلاقاً من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية، وعروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.

ومن جانبه، قال رئيس الحكومة السورية اليوم، إن دمشق قادمة على مرحلة التعاون والبناء، وذلك بعد عودتنا للجامعة العربية.

وأعرب رئيس الحكومة السورية عن أمنياته أن تكون العودة للجامعة العربية بداية لإنهاء معاناة السوريين. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية. 

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