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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مقر جديد مجهز بأحدث التقنيات لسرعة إنجاز عمل المنظومة المالية لـ البحيرة

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتفقد مبني المديرية المالية الجديد بناحية إفلاقة بدمنهور، وذلك بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد، و دعاء زيتون مدير المديرية المالية، و  فايز الجندي مدير مديرية الإسكان، والشركة المنفذة للمشروع.

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اجتماع لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"بالبحيرة

حيث أكدت نائب محافظ البحيرة، على دفع العمل بالمشروع ونهو الأعمال الجارية به وفقاً للمخطط الزمني مع الإلتزام بكافة المواصفات والإشتراطات الفنية المحددة، نظراً لما يمثله المبني الجديد من أهمية قصوى بتوفير مناخ إداري مناسب وملائم لكافة العاملين بالمنظومة المالية بالمحافظة، من خلال إنشاء مقر جديد مجهز بأحدث الإمكانيات والتقنيات يكفل سرعة ودقة إنجاز العمل.

مؤكدة أن الفترة الحالية تشهد خطوات تنموية على كافة الأصعدة بما يحقق النفع والصالح العام لخدمة المواطنين.

من الجدير بالذكر أن المبني الجديد للمديرية المالية مقام علي مساحة ٢٦٤ م٢ ويضم ٧ طوابق ومقرر نهو الأعمال خلال ٦ أشهر للإنتهاء من التشطيبات والتأثيث تمهيدًا للانتقال إلى المقر الجديد.

ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهوها.

البحيرة المنظومة المالية نائب محافظ البحيرة متابعة المشروعات كافة العاملين حياة كريمة بالبحيرة خدمة المواطنين

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