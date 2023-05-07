الجامعة العربية: الأزمة السورية أصبحت سياسية ويجب حلها

قالت الجامعة العربية، إنه بعد قرار اليوم ستتم دعوة الرئيس السوري لحضور القمة المقبلة.

وصرحت الجامعة العربية في تصريحات لشبكة "العربية" اليوم، أن الأزمة في سوريا أصبحت أزمة سياسية ويجب حلها.

وأضافت، أن عودة سوريا للعمل العربي أفضل لها وللجامعة معا، كما أن دول جوار دمشق تعتقد أن هناك مصلحة مشتركة لعودة لسوريا.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة جمهورية مصر العربية، أعلن في دورته غير العادية التي عقدت اليوم الأحد، قرار عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة العربية.

وأوضح مجلس الجامعة العربية، أن هذا القرار جاء انطلاقاً من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية، وعروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.