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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: ملف الصناعة ضمن قضايا المحور الاقتصادي بالحوار الوطني خطوة مهمة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة، أن الدولة أولت اهتماما غير مسبوق بقطاع الصناعة طوال السنوات الماضية، وهو ما انعكس في زيادة انتاجية المصانع المصرية، وزيادة عدد المصانع وتنوع أنشطتها. مشيرا إلى أن طرح الصناعة كقضية، ضمن قضايا المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، خطوة ضرورية لبحث آليات تعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.

ولفت الكمار في تصريح صحفي له اليوم، إلىى أهمية بحث ومناقشة الحوار الوطني، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر على مستوى السياسات النقدية والمالية. علاوة على استمرار إيجاد حلول للمشكلات التى تواجه أصحاب المصانع والمستثمرين على أرض الواقع.

وتوقع عضو مجلس النواب، أن يحظى المحور الاقتصادي بالحوار الوطني على اهتمام كبير من جانب المشاركين، في ظل الظروف والأوضاع الراهنة والتأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، وزيادة نسبة التضخم العالمي وهو ما يتطلب حلولًا واقعية لمواجهتها.

وأشارعضو صناعة البرلمان، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، أولت اهتمامًا غير مسبوق بقطاع الصناعة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة في جميع القطاعات ، كما أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تستهدف تحقيق نسبة 8% معدل نمو صناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، من 17% موجودة الان.  علاوة على الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18% و25% سنويًا.

واختتم النائب مدحت الكمار أن، مصر قادر وتستطيع تحت رؤية قيادتها السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، في الانطلاق للجمهورية الجديدة باقتصاد قوي وواعد ومؤثر اقليميا وعالميا، مع تواصل سياسات الاصلاح والمالي.

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