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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. شبان قنا يختتم تدريباته استعداداً للبنك الأهلي فى كأس مصر

صدى البلد

أختتم  الفريق الأول لكرة القدم  بنادي الشبان المسلمين بقيادة حمادة الخطيب  المدير الفنى التدريبات الجماعيه للفريق عصر اليوم الأحد وذلك استعدادا لمواجهة فريق البنك الأهلي  ضمن مواجهات دور ٣٢  لمسابقة كأس مصر الموسم الجديد 2023/2024 وذلك غدا الأثنين فى تمام الساعة السادسة على استاد القاهرة الدولي .


وكان قد اختار المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي شبان المسلمين بقنا 20 لاعبا  للسفر للقاهرة للدخول في معسكر مغلق ،استعدادا لمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن  مواجهات دور ٣٢ لكأس مصر والمقام علي إستاد القاهرة الدولي .

 

وجاءت القائمة علي النحو التالي:


حسن الحطاب ،و أحمد صلاح ،وعبادي ، وكريم عادل ، وفلافيفو ،وعلي خليل ،وأحمد سعد ،وكريم سيد ،وأحمد هارون ،وأكا انجل ،وأحمد الليثى ،وأحمد الجبلاوى ،وخالد ناصر ،ومدحت رمضان ،وأحمد صابر ،ومهند ،وكيرليس ماهر ،ودودى ،وهيثم السايح ،ومصطفي اوتاكا .

 


وكانت قد أجريت  قرعة دور ال٣٢ من مسابقة كاس مصر وجاءت كالأتى :


دور 32 لكأس مصر
الزمالك مع بروكسي 
فاركو مع الاتصالات 
سيراميكا مع دكرنس 
المقاولون العرب مع الحمام 
طلائع الجيش مع الشرقية 
البنك الاهلي مع شبان قنا 
الاتحاد السكندري مع السكة الحديد 
بيراميدز مع راية 
الأهلي مع منتخب السويس 
الداخلية  مع أسوان 
المصري مع بترول اسيوط 
حرس الحدود مع غزل المحلة 
الإسماعيلي مع النجوم 
سموحة مع ألو ايجيبت 
انبي مع لافيينا 
فيوتشر مع طلائع الأسطول
 

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