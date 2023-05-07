القبض على قناصة.. بيان من الجيش السوداني بشأن انتهاكات ميليشيا الدعم السريع

قال الجيش السوداني اليوم، إن وضع العمليات مستقر في جميع مدن البلاد باستثناء بعض "المناوشات" في العاصمة مع المليشيا المتمردة التي تتوزع في أجزاء من مدن العاصمة الثلاثة.

وأكد الناطق باسم الجيش، أنه تم القبض علي عدد من قناصة العدو واستلام مابحوزتهم من أسلحة القنص. حيث تم القبض اليوم على أحد المتمردين برتبة الملازم وعربه (بفلو) وحافلة يقودها متمردون في بحري كما تم القبض على عربة إسعاف مسروقة من أحد المستشفيات يقودها اثنين من لجان المقاومة متعاونون مع المتمردين.

وتابع، رصدت قواتنا هروب مجموعة من المليشيا المتمردة علي متن ٤٠ عربة متجهه إلي غرب البلاد.

وأشار الناطق باسم الجيش السوداني، أنه جاري رصد تجمعات وتحركات لعدد كبير من قوات العدو تحركت من طيبه وأبودريش للتزود بالوقود، بجانب تسليح مجموعة أخري من العربات المقاتلة.

وأضاف، تجدد القوات المسلحة دعوتها إلي أفراد المليشيا المتمردة بالاستفادة من عفو السيد القائد العام والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية وتشير إلى الاستعداد لتسهيل ترحيل المرتزقة الأجانب إلي بلادهم في حالة تسليمهم .