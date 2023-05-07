متحدث الخارجية: استعادة سوريا مقعدها في جامعة الدول يأتي بإطار اقتراب شامل

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن اجتماعات وزراء الخارجية العرب اليوم كانت هامة واستثنائية، مشيرًا إلى أن هناك جهدًا منذ فترة طويلة لإيجاد معالجة عربية للأزمة السورية، في ظل فشل المجتمع الدولي في حل لهذه الأزمة، رغم كافة المبادرات المطروحة.



وتابع "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن استعادة سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية يأتي في إطار اقتراب شامل، واعداد منهج متكامل للتعامل مع الأزمة السورية سواء الشق السياسي أو الأمني أو الاقتصادي وفقًا لمحددات قرارات مجلس الأمن الدولي بالإضافة، لتأسيس منهجية "خطوة نحو خطوة" للتعامل، والتطبيع مع الدولة السورية.

ولفت إلى أن اجتماع مجلس الوزراء العرب اليوم أسفر عن تشكيل لجنة، أو بالأحرى تكليف اللجنة التي تعاملت مع الأزمة السورية الفترة الأخيرة، لمتابعة تنفيذ بيان "عُمان" الذي يشمل خطوات محددة للتعامل مع الأزمة السورية بهدف إنهائها، والتواصل مع الحكومة السورية، لإيجاد حل شامل وفقًا لقرارات مجلس الأمن، وإخطار مجلس جامعة الدول العربية بنتيجة هذا التواصل.

وأشار إلى أنه لا يوجد علاقة بين قرار عودة سوريا لجامعة الدول العربية، وبين المنهجية الشاملة للتعامل مع الازمة السورية، لافتَا إلى أن الأزمة السورية عالمية، والكثير من الدول حول العالم منخرطة في التعامل في هذه الأزمة.