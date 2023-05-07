السفير جمال رشدي يكشف أهمية عودة سوريا لجامعة الدول العربية.. فيديو

كشف السفير جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، كواليس قرار عودة سوريا رسميا الي جامعة الدول العربية، منوها أن القرار لم يتأخذ بين عشية وضحها، ومرت بمسار سياسي طويل لتتوج بهذا القرار، حيث شهدنا اجتماعات وزارية طول الفترة الماضية، بين وزراء خارجية بعض الدول التي لها صلة بالأزمة السورية كالسعودية ومصر والأردن والعراق، واجتمعوا في جدة، ثم اجتمعوا منذ ايام في عمان وكل هذا كان تمهيد لقرار اليوم.

وعلق رشدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة مع الإعلامية انجي انور والمذاع على قناة etc ، على تخاذل سوريا عن تنفيذ طلبات جامعة الدول العربية قائلا : هذه الطلبات تشكل مسار سياسية من الصعب أن يستجاب لها بين عشية وضحاها لا سيما أن الأزمة السورية كبيرة للغاية واستمرت 12 عاما بمئات آلاف، و النازحين واللاجئين بالملايين، فالحديث كبير وله تبعات تجاوزت حدود سوريا والوطن العربي.

واضاف لا أحد يتوقع أن تحل هذه الأزمة في وقت قصير ولكن اليوم هو بداية المسار الافتراضي لحل عربي لازمة عربية ملحة استمرت اكتر من عقد من الزمن. وعن كيفية أن يظل الحل عربي بدون تدخل أطراف أجنبية قال اللقاء الأخير في عمان انضم 4 وزراء خارجية من الدول العربية، مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بما يفترض أن الحل ليس مفروضا على سوريا وانما تجاوبها وتفاعلها جزء من هذه العملية لنجاح هذا الجهد، موضحا أنه صدر قرار تضمن مجموعة من الدول العربية وهي السعودية الاردن مصر، العراق لبنان والأمين العام لجامعة الدول العربية وهي مجموعة اتصال عربية مخولة بمتابعة العملية بمسارتها المختلفة.