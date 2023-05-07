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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد سليمان: أزمة الرياضة في مصر ترجع إلى التخطيط والإدارة

أحمد سليمان
أحمد سليمان

قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إن أزمة الرياضة في مصر ترجع إلى نقطتين هامتين هما التخطيط والإدارة.

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وأضاف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار”،: “يجب فصل الشباب عن الرياضة لإصلاح منظومة الرياضة في مصر”٫ لافتا: "الرياضة في مصر مشاغبة مثل أي مكان في العالم”.

 

وأشار أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق،: "القوات المسلحة عملت مجموعة ملاعب جيدة، وكذلك أندية الشركات، عملت بنية تحتية رياضية جيدة”٫ موضحا: “يجب تدشين المجلس الأعلى للشباب كخطوة لإصلاح المنظومة الرياضية”.

 

وأوضح: "ينقصنا تنظيم وربط الرياضة بالعلم، الإدارة بشكل علمي غير موجودة، لدينا طاقات بشرية موجودة، وبنية تحتية موجودة، لكننا ندخل في صراعات لأسباب تافهة لأن الأساس العلمي للإدارة غير موجود”.

 

ولفت: “اتحاد الكرة يجب أن يكون حاسم في قراراته وأن يقف على نقطة واحدة من جميع المنافسين”٫ مضيفا: “الحكام في مصر جزء أصيل من أزمة المنظومة الرياضية ويجب حلها”.

 

 أزمة مباراة السوبر

 

وعلق على أزمة مباراة السوبر٫ قائلا: “للمرة الأولى يوجداتفاق داخل القلعة البيضاء بقرار الاعتذار عن لعب كأس السوبر”.

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