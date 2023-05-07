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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. سلاف فواخراجي تخطف الأنظار داخل غرفة المكياج

سلاف فواخراجي
سلاف فواخراجي

خطفت الفنانة السورية سلاف فواخراجي، الأنظار بصورة جديدة لها شاركتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سلاف فواخرجي بإطلالة جذابة وهي تضع مساحيق التجميل داخل غرفة المكياج، نالت إعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات.

وشاركت سلاف فواخرجي فى رمضان 2022، بالمسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

يشارك في بطولة مسلسل" مع وقف التنفيذ" مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال سلاف فواخرجي مسلسل عنبر 6 بطولة؛ سولاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج على العلي.

مسلسل “عنبر 6” مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحوليها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.

 

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٥٠٧_١٨٤٦٢٠
IMG_٢٠٢٣٠٥٠٧_١٨٤٦٠٧
IMG_٢٠٢٣٠٥٠٧_١٨٤٦٠٧
IMG_٢٠٢٣٠٥٠٧_١٨٤٥٥٥
IMG_٢٠٢٣٠٥٠٧_١٨٤٥٥٥
غرفة المكياج سلاف فواخراجي اطلالة تخطف القلوب إطلالة جذابة مسلسل مع وقف التنفيذ مسلسل عنبر 6

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