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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دار العلوم جامعة القاهرة: لن يسمح بدخول الطلاب الامتحان بعد 10 دقائق

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

وقال الدكتور أحمد بلبولة، إن امتحانات طلاب الكلية بالفرق الدراسية الأربعة تنطلق بداية مع يوم ٢٨ مايو الجارى حضوريا بالكلية.

واوضح عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، انه يجب علي الطلاب الالتزام بموعد الامتحان، لأنه لن يسمح بدخول الطلاب بعد بدء الامتحان إلا في حدود عشر دقائق، مشيرآ إلي انه قد تم تقسيم طلاب الفرق الرابعة إلي مجموعتين لتقليل الكثافات وانه لن يسمح لطلاب المجموعة الأولى (بالنسبة للفرقة الرابعة) تأدية الامتحان مع طلاب المجموعة الثانية.

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جدير بالذكر أنه ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا طارئًا مشتركًا لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم الأحد؛ لمناقشة وإقرار الإجراءات التنفيذية التفصيلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وذلك بحضور د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمقر جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 مايو الجاري، قبول الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011، والذي نص على أنه يجوز لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطالب من جامعات خارج جمهورية مصر العربية، إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية، في حالة عدم استيفائه شرط الحصول على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقًا لمجموعة من القواعد والضوابط تتضمن: أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها في الخارج، وكذا أن تكون الشهادة الممنوحة له بالجامعة المقيد بها بالخارج معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، وذلك مع الاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الجامعة، والقيام بعمل مقاصة لمعرفة ما ينقص الطالب من مواد وما تم دراسته، وذلك سعيًا للدخول في المسار التعليمي، بما يدعم حصول الطلاب على حقوقهم، وضمان المستوى العلمي الجيد للطالب. 
وأضاف الوزير أن الطالب الذي يأتي من جامعة غير معتمدة، سيتم إجراء اختبار له، لقياس المستوى، وبناء على النتيجة يتم توجيهه إلى السنة الدراسية التي تتوافق مع هذا التقييم.

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