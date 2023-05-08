عبد المنعم السيد:التوسع في المناطق الحرة فرصة مصر للقضاء علي البيروقراطية

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن السوق المصري كبير ومتنوع من حيث تواجد القوي العاملة الماهرة ،الموقع الجغرافي المميز القريب من الأسواق الأوروبية والأسيوية والإفريقية.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه بالاضافة للمزايا الطبيعية والجغرافيا والبشرية التي تتمتع بها مصرهناك مجموعة من الاتفاقيات الدولية التجارية والاقتصادية التي وقعتها مصرمع كثير من دول العالم مثل "الكوميسا ،إتفاقية التجارة الحرة في إفريقيا ،إتفاقية التجاره العربية، اتفاقيات الشراكهة والتجارة مع دول الاتحاد الاوروبي والشراكة الاقتصادية الاستراتيجيه مع الصين وكون مصر نقطه ومركز هام في طريق الحرير كل ذلك يتيح لمصر التوسع في الانتاج و الصادرات بشكل كبير بجانب توافر المواد الخام والمناجم والمحاجر وكذلك الرمال البيضاء والرمال السوداء .

تابع :كل هذه العوامل تساهم في جعل مصر مركز عالمي لجذب الاستثمارات من خلال إنشاء المناطق الحرة للصناعات المختلفة من الصناعات التكنولوجية والغذائية والصناعية في مختلف المجالات بجانب إنشاء المناطق الحرة المتخصصة في صناعات مثل الذهب والسلع الفاخرة.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد،أن إنشاء المناطق الحرة وبالأخص في المناطق القريبة من مواقع التصدير سيمكن مصر من التغلب بشكل كامل على آفه الاقتصاد المصري المتمثلة في البيروقراطية في إنهاء إجراءات الترخيص وغيرها من العوامل المرتبطة بها مثل الضرائب والروتين واجراءات التراخيص.

وأشار عبدالمنعم السيد ، الي أن المناطق الاقتصادية لقناة السويس تعتبر من أهم المناطق المرشحة لإنشاء المناطق الحرة حيث سيشكل ذلك نقلة نوعية لحركة الاستثمار والتجارة والتصنيع وسينعكس ذلك بشكل مباشر على حجم الصادرات والاقتصاد القومي بالإضافة لاستيعاب تلك المناطق لإعداد كبيرة من العمالة المؤهلة والمدربة بشكل كبيروستكون نقطة جذب للمستثمرين المحليين والأجانب خاصة أن هناك قوانين خاصه بالمناطق الحرة وقانون خاص بمنطقه قناه السويس الآقتصادية مما سيؤدي الي زيادة الانتاج والصادرات وإرتفاع الحصيله من العملات الأجنبية .

المناطق الحرة افضل النظم الاستثمارية

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد أن إتجاه الدولة الحالي نحو تمكين وتشجيع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية يحتم علينا معرفه متطلبات واحتياجات المستثمرين وخلق مناخ جاذب للاستثمار سواء من بيئه تشريعية حوافز ومزايا للمستثمرين ،سياسات ضريبيه ثابتة وجاذبة وسياسات نقدية واضحة وكذلك التعامل مع كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين لحلها والسعي نحو زيادة الصادرات المصرية من خلال التوسع في المناطق الحره احد اهم النظم الاستثمارية الجاذبة للاستثمار في المنطقة العربية