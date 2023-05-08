إشادة برلمانية بزيارة وفد الكونجرس الأمريكي للقاهرة.. نواب: أبرزت ثقل ومكانة مصر الإقليمية والدولية

نواب البرلمان عن زيارة وفد الكونجرس الأمريكى للقاهرة:

- تعكس العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا

- نجاح السياسات الأمريكية والعربية لا تتم إلا بمشاركة وتدخل مصر

- تؤكد دور مصر الكبير فى المنطقة

أشاد عددا من النواب باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم وفدا من الكونجرس الأمريكى، مؤكدين أن الزيارة تمثل أهمية كبيرة وتعكس العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا سواء الأمنية والاقتصادية والسياسية، والتى تدرك أن نجاح السياسات الأمريكية والعربية لا تتم إلا بمشاركة وتدخل مصر.

ثمنت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوفد الكونجرس الأمريكي واستقبال "مايك تيرنر" رئيس اللجنة الدائمة للشئون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، موضحة أن هذا الأمر يأتي في تزامنا مع تعدد الزيارات من جانب الكونجرس الأمريكي إلى مصر وهو ما يؤكد ثقل الدولة المصرية الإقليمي والدولي.

ونوهت حارص في بيان صادر عنها، إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر من التطورات الجارية بالسودان من حيث ضرورة وقف إطلاق النار على نحو دائم وشامل والشروع في حوار سلمي يؤدي إلى استكمال المسار الانتقالي على النحو الذي يرتضيه الشعب السوداني الشقيق.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على محورية الدولة المصرية دورها في الحفاظ على توازن واستقرار المنطقة، في ظل التحديات والنزاعات القائمة والمتصاعدة بالمنطقة، بالإضافة إلى دورها الكبير في مكافحة الإرهاب لدحر المخاطر وإرساء عملية السلام .

كما لفتت حارص النظر إلى تأكيد الرئيس السيسي لأهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وذلك بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق الثوابت المرجعيات الدولية، موضحة أن الجميع يعي ويقدر دور مصر الحيوي في وقف العنف بين الطرفين وعدم تجدده الذي يضر باستقرار المنطقة.

وأردفت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن الجهود المصرية الحديثة تتم بالتوازي لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك مبادرات وإعادة إعمار غزة لدعم اشقائنا.

كما علق النائب نادر الخبيرى، عضو لجنة القيم بمجلس النواب على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم وفدا من الكونجرس الأمريكى، قائلا: "الزيارة تأتى فى توقيت مهم تمر به المنطقة سواء على الصراع العربى الإسرائيلى، وهنا يأتى الدور المصرى فى الحل الشامل.



وأضاف عضو لجنة القيم بمجلس النواب، فى تصريحات له، أنه تم الإشارة للأزمة السودانية فى وقت تشهد فيه المنطقة تصعيد للمشكلات، موضحا أن الأزمة السودانية تمثل خطورة كبيرة على السودان نفسها والمنطقة ككل.

وأوضح النائب نادر الخبيري، أن الزيارة تمثل أهمية كبيرة وتعكس العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا سواء الأمنية والاقتصادية والسياسية، والتى تدرك أن نجاح السياسات الأمريكية والعربية لا تتم إلا بمشاركة وتدخل مصر، وتعكس أن هناك تشابك فى العلاقات وتواصل مصر مع صناع القرار الأمريكى والشراكة والتقدير الأمريكى لأهمية مصر فى الشرق الأوسط.

ومن جانبه، قال النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوفد الكرنجرس الأمريكي واستقبال «مايك تيرنر» رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، أبرز ما تمثله مصر كدولة ذات ثقل إقليمي ودولي، ومحورية دورها في الحفاظ على توازن واستقرار المنطقة، علاوة على دورها الرائد في مكافحة الإرهاب لدرء المخاطر والتحديات المتصاعدة بالمنطقة المحيطة بانخراطها في دعم عملية السلام في الشرق الأوسط والتعامل مع الأزمات الإقليمية.

ولفت إلى أن المباحثات الرئاسية مع وفد الكونجرس أبرزت التقدير الأمريكى لأهمية مصر في الشرق الأوسط، لاسيما وأنها كانت في أول زيارة لرئيس مجلس النواب الأمريكى للمنطقة وأنها تأتي في توقيت تتزايد فيه التحديات المحيطة بالدولتين إقليميًا ودوليًا، ما يستلزم تعزيز علاقات الشراكة مع الولايات المتحدة في كافة المجالات، خاصة وأن العام الماضي شهد مرور مائة عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كما تتمتع بخصوصية، وحرص متبادل على توسيعها في مختلف الدوائر السياسية والشعبية في البلدين.

وأوضح أن الرئيس السيسي استثمر تلك اللقاءات في التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والتي تعد في قلب اهتمامات السياسات الخارجية المصرية، من خلال أهمية تثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذا مبادرات إعادة إعمار غزة، خاصة وأن السلام العادل والشامل، من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة ورحبة في المنطقة، فضلا عن أنها عكست تلاقي الرؤى حول ضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بما يحافظ على وحدة الدول ويصون مقدرات شعوبها، كما استعرضت القيادة السياسية موقف مصر الثابت من التطورات الجارية بالسودان، بأهمية وقف إطلاق النار على نحو دائم وشامل، والشروع في حوار سلمي.