مقتل 20 شخصا غرقوا بعد انقلاب قارب قبالة بلدة تانور الساحلية جنوب الهند

قالت السلطات المحلية يوم الاثنين إن 20 شخصا على الأقل غرقوا بعد انقلاب قارب قبالة بلدة تانور الساحلية بولاية كيرالا جنوب الهند.

عبد الرحمان وزير الثروة السمكية وتنمية الموانئ في ولاية كيرالا قال للصحفيين إن من المرجح أن يرتفع عدد القتلى حيث علق القارب في المياه الموحلة وكان يجري سحبه لإنقاذ المحاصرين بداخله. وقال إنه تم التعرف على 12 جثة حتى الآن.

وقع الحادث فى منطقة مالابورام بالولاية فى حوالى الساعة 7 مساء. وقال متحدث باسم هيئة إدارة الكوارث في ولاية كيرالا لرويترز إن فريقًا من القوة الوطنية لمواجهة الكوارث كان في الموقع بالتوقيت المحلي.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في تغريدة 'تألمنا من الخسائر في الأرواح بسبب حادث القارب في مالابورام بولاية كيرالا'.