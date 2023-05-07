مرتجي: كولر مدرب كبير.. ولا توجد مكافآت خاصة للاعبي الأهلي

أعرب خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي عن سعادته بفوز فريق اليد بسوبر إفريقيا، وكذلك فريق كرة القدم بالسوبر المصري وأيضا تتويج عمر عصر وهنا جودة ببطولات إفريقيا في تنس الطاولة، مشيرًا إلى أن هناك حالة سعادة واضحة في الشارع الرياضي بعد إنجازات القلعة الحمراء مؤخرًا، مطالبًا باستمرار الحضور الجماهيري بقوة خلال الفترة المقبلة.

وقال مرتجي في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "الجمهور ليس لديه سوى فريقه، وسلاح أي نادٍ هو جماهيره، ولا نريد أن يتم حرمان الأهلي من تواجدهم خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "لا يوجد مكافآت خاصة للاعبي فريق الكرة بعد التتويج بالسوبر، هناك لائحة للبطولات، والنادي الأهلي منظومة تسير وفقًا للوائح معينة، وحتى المكافأة الخاصة أو الاستثنائية مُدرجة ضمن بنود اللائحة".

وأكمل: "باتشيكو مدرب جيد رغم التصريح الذي أدلى به بعد اللقاء، وبيراميدز يمتلك لاعبين جيدين، لكن الأهلي يمتلك عناصر مميزة وكل اللاعبين أصبحوا أساسيين، وهو ما يحسب لمنظومة كرة القدم بالنادي بالكامل".

وزاد: "كولر من أعظم المدربين الذين جاءوا إلى مصر وهو يعمل 24 ساعة، وسبق وحقق طفرة كبيرة في النمسا وكان ملكا مُتوجا بسبب الطفرة التي صنعها هناك، وربنا كرمنا بالتعاقد معه في وجود لاعبين مميزين، وملف السوبر تم غلقه ونفكر حاليا في مواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة، وهي مواجهة هامة حتى لو بدون جماهير".

وختم: "كنت قلقا في بعض فترات المباراة، واللاعبون قدموا مستوى طيبا وكان هدفهم إسعاد الجماهير، ومحمد الشناوي حارس النادي الأهلي يستحق نجم المباراة بعد تألقه بشكل واضح".