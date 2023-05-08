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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة الجنرال جاري برادو سالمون عن عمر 85 عاما

تشي جيفارا
تشي جيفارا

أعلن نجل الجنرال البوليفي، جاري أوجوستو برادو سالمون، الذي قاد عملية القبض، تشي جيفارا، اليوم الأحد، وفاة والده، عن عمر ناهز 85 عاما.

وكتب نجل سالمون في تغريدة علي "توتير": “توفي والدي الجنرال جاري أوجوستو برادو سالمون، تاركا لنا إرثا من الحب والصدق، لقد كان شخصا استثنائيا”.

وأضاف: “شكرا لكن من وقف معنا وساندنا في هذه اللحظات الصعبة".

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ويعتبر تشي جيفارا أحد قادة الثورة الكوبية عام 1959، وشغل منصب وزير الصناعة ورئيس بنك كوبا الوطني.

وتم القبض على تشي جيفارا عام 1967، وتصفيته رميا بالرصاص في بوليفيا، بعدما حاول هو ومجموعة من أنصاره تنظيم حركة ثورية.

تشي جيفارا سالمون جاري أوجوستو برادو سالمون

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