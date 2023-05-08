عاجل | لجنة الحكام تحسم الجدل بشأن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز بدون فار

أكد محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة الأهلي وبيراميدز تم خوضها بتقنية فيديو.

قال محمد فاروق في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فيتور بيريرا صاحب فكر رائع ويزيل الضغوط عن الحكام المصريين"

وأضاف: "اتحاد الكرة يساند بيريرا وخاصة في ملف الاستعانة بحكام مصريين"

وواصل: "تقرير البنا حكم مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز سيصل اتحاد الكرة غدا ولكني لا أعلم محتواه"

واختتم:"مباراة الأهلي وبيراميدز تم خوضها بتقنية فيديو والله واجتمعنا مع الحكام في غرفة تقنية الفيديو ولو مفيش تقنية فيديو عندنا الجرأة نطلع نقول الناس في الإمارات زعلانة والشركة المسؤولة ستصدر بيانا رسميا تعلن من خلاله بأن اللقاء تم خوضه بتقنية فيديو رافضة كل تلك الاتهامات"