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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالة ميريام فارس....أعراض مبكرة لحصوات الكلى...هذه الأبراج تساعدك عند الإحتياج

حصوات الكلى
حصوات الكلى

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

احترس..5 أعراض مبكرة لحصوات الكلى يجب ألا تفوتها

حصوات الكلى هي كتلة صلبة تتكون من بلورات صغيرة في الكلى أو المسالك البولية، تحدث حصوات الكلى بشكل رئيسي عندما تتراكم المعادن الذائبة داخل الكلى، يمكن أن ينتقلوا إلى المسالك البولية وهنا يمكن أن يسببوا مشاكل.

أقل من سن الـ 50.. دراسة تحذر من 4 علامات غير متوقعة لسرطان القولون

يحدث سرطان القولون والمستقيم عندما يتكون نمو الخلايا في الطرف السفلي من الجهاز الهضمي، تبدأ معظم هذه السرطانات كنموات غير سرطانية، يوصي مقدمو الرعاية الصحية بإجراء فحوصات للأشخاص المعرضين لمخاطر عالية ، وكبار السن عادةً.

جدع و خدوم| 4 أبراج تساعدك عند الإحتياج ..هل أنت منهم؟

يُظهر بعض الأشخاص سمات نادرة من الإيجابية واللطف والحماس، لدى هؤلاء الأشخاص دائمًا رغبة قوية في مساعدة المحتاجين، فيما يلي قائمة بالأبراج  التي ستكون دائمًا الصديق المفيد للجميع.

بدلة رقص...تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالة ميريام فارس

حرصت الفنانة ميريام فارس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات، الأنستجرام بصورا جديدة من أحدث ظهور لها خلال تواجدها في الأردن.

 

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