نشرة المرأة والصحة| تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالة ميريام فارس....أعراض مبكرة لحصوات الكلى...هذه الأبراج تساعدك عند الإحتياج

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حصوات الكلى هي كتلة صلبة تتكون من بلورات صغيرة في الكلى أو المسالك البولية، تحدث حصوات الكلى بشكل رئيسي عندما تتراكم المعادن الذائبة داخل الكلى، يمكن أن ينتقلوا إلى المسالك البولية وهنا يمكن أن يسببوا مشاكل.

يحدث سرطان القولون والمستقيم عندما يتكون نمو الخلايا في الطرف السفلي من الجهاز الهضمي، تبدأ معظم هذه السرطانات كنموات غير سرطانية، يوصي مقدمو الرعاية الصحية بإجراء فحوصات للأشخاص المعرضين لمخاطر عالية ، وكبار السن عادةً.

يُظهر بعض الأشخاص سمات نادرة من الإيجابية واللطف والحماس، لدى هؤلاء الأشخاص دائمًا رغبة قوية في مساعدة المحتاجين، فيما يلي قائمة بالأبراج التي ستكون دائمًا الصديق المفيد للجميع.

حرصت الفنانة ميريام فارس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات، الأنستجرام بصورا جديدة من أحدث ظهور لها خلال تواجدها في الأردن.