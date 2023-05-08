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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة تبادلية بين الزمالك وفاركو.. تعرف على التفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك يرغب في التعاقد مع محمود حمادة لاعب وسط فاركو، في الموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك عرض على فاركو رحيل عبدالله جمعة في صفقة تبادلية مع ضم محمود حمادة في الانتقالات الصيفية المقبلة".

 

وكشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة القلعة البيضاء، يوم الخميس القادم.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “يعقد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا يوم الخميس القادم بإذن الله الساعة 12 ظهرا في صالة المرحوم المهندس محمد حسن حلمي”.

وأضاف: “يعقبه مباشرة اجتماع طارئ لمجلس الإدارة الساعة 1”.

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