محاضرة بعنوان المشكلة السكانية بقصر ثقافة بئر العبد

نظم قصر ثقافة بئر العبد بإدارة عبدالسميع نوفل محاضرة ثقافية بعنوان « المشكلة السكانية » ، بحى الزوايدة التابع لمركز ومدينة بئر العبد، محافظة شمال سيناء، أعدها إبراهيم القطاوى مسئول النشاط،و ألقاها محمد سليمان ، تحدث عن خطورة الزيادة السكانية، والدور التي تقوم به الدولة لسد احتياجات المواطنين.

جاء ذلك في إطار استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بنشر الوعى الفنى والثقافى ورعاية الموهوبين و النشء فى كافة المجالات، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، بفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني.

الصداقة:

كما نظمت مكتبة الكرامة بإدارة أحمد أبوالسعود محاضرة ثقافية بعنوان « الصداقة » ألقاها سلامة أحمد، والذي تحدث عن مفهوم الصداقة وحسن اختيار الصديق، وصفات الصديق الصالح وخطورة صديق السوء، أعدها مسئول النشاط عايدة صباح.

وفي جانب آخر، نظم بيت ثقافة ٣٠ يونيو فعاليات لاكتشاف وتنمية موهبة فى "الغناء" للطفلة سمية منصور على، إشراف سليمان منصور مدير البيت.

أشرف المشرحانى.

