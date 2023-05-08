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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ثقافة الشيوخ تناقش إحياء مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية.. اليوم

سها سعيد
سها سعيد

تستكمل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة د.محمود مسلم، اليوم الإثنين، عقب الجلسة العامة، مناقشة الدراسة المحالة إلى اللجنة والمقدمة من النائبة سها سعيد بعنوان " إحياء مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية في مصر"، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

ويستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد الجلسة العامة، اليوم الأثنين، لاستكمال جدول الأعمال.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد رفع الجلسة العامة، أمس الأحد، بعدما أعاد تقرير اللجنة المالية عن قياس الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين، إلى اللجنة مرة أخرى لإعادة الدراسة في ضوء مشروع القانون المحال من الحكومة لمجلس النواب.

 قرار مجلس الشيوخ، جاء بعدما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هناك مشروع لتعديل قانون نقابة التجاريين، مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.

وأكد وزير المجالس النيابية، أن مشروع القانون تم تقديمه لمجلس النواب منذ عام 2018، وهو الآن أمام اللجنة الاقتصادية بالمجلس، قائلا: وهو من أولويات الحكومة.

توضيح الوزير، جاء ردا على سؤال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن ما إن كان هناك مشروع قانون مقدم من هذا الشأن من عدمه.

وقال رئيس الشيوخ: الفترة المقبلة سيكون لنا وقفات ووقفات تشريعية وبحثية سلبا وإيجابا لنظر الملفات التشريعية التي تهم المواطنين.

 

 

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