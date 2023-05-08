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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يوم تطوعي للمساهمة في أعمال نظافة وتجميل قرى الحسنة

يوم تطوعي لتجميل
يوم تطوعي لتجميل الشوارع الرئيسية بقرى الحسنة

نفذ مجموعة من شباب المتطوعين بقرية الريسان مركز الحسنة محافظة شمال سيناء،  يوم تطوعي للمساهمة في أعمال نظافة وتجميل القرية بالجهود الذاتية من أبناء القرية .. حيث تابع تنفيذ العمل الشيخ محمد غانم أحد مشايخ قرية الريسان .

يأتي ذلك ضمن الخطة الطموحة لإضفاء الشكل الجمالي للميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القرى بدائرة مركز ومدينة الحسنة، من خلال تفعيل دور الشباب والمجتمع بكل فئاته في خدمة المجتمع بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمركز الحسنة.


حيث قام الشباب المتطوعين  بطلاء الأرصفة والبلدورات وأعمدة الإنارة بالإضافة إلى عملية تشجير الشوارع  الرئيسية بمداخل ومخارج القرية وجاري إستكمال الأعمال داخل القرية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية الريسان بهدف خدمة أهالي القرية.

 

الشكل الجمالي:

 وأثني  المحاسب سعد خليل بغدادي  رئيس مركز ومدينة الحسنة ،علي الجهود التي يبذلها الشباب لإظهار القرية بالشكل الجمالي   ، موضحا  اننا  نهدف لتفعيل المشاركة المجتمعية للمواطنين في عمليات التنمية. 

 

وقال إن مشاركة المواطن في أعمال النظافة والتطوير سيكون حريصا في الحفاظ علي مافعلوه بأيديهم وبناءا عليه سيتم تجميل المركز بالكامل  بالشكل الذي يليق بمدينة الحسنة .

ووجه،  بضرورة التنسيق مع  جميع المبادرات الشبابية التطوعية والوحدات المحلية بالقرى لوضع مركز ومدينة الحسنة في مصاف المراكز الجميلة والمميزة علي مستوي المحافظة  .

 

 

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الحسنة تطوعي الشباب قرى الشوارع

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