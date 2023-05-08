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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: الحكومة أعلنت سعر القطن قبل زراعته ضمانًا لحق المزارع.. فيديو

هشام الحصري
هشام الحصري

برلماني: نمو الصادرات الزراعية المصرية حدث بنسبة كبيرة وصلت إلى 6.5 مليون طن بما يعادل  3.2 مليار دولار


 

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني، إننا لدينا مشكلة في ملفالاستثمار يجب حلها للتغلب على البيروقراطية.

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وأضاف «النائب هشام الحصري»، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «CBC»: "نمو الصادرات الزراعية المصرية حدث بنسبة كبيرة وصلت إلى 6.5 مليون طن بما يعادل  3.2 مليار دولار ".


 

وأشار: "لا توجد دولة لديها اكتفاء ذاتي مطلق.. وأزمة الأرز الحالية نتيجة بعض قرارات لم تُدرس من وزير التموين".

 

واسترسل النائب هشام الحصري: "الحكومة أعلنت سعر القطن قبل زراعته ضمانًا لحق المزارع".

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