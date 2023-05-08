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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمارك مطار الأقصر تضبط 10 محاولات تهريب عدد من السبائك الذهبية

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالوردية الأولى بمطار الأقصر الدولى برئاسة عادل عبدالفتاح أحمد مدير الإدارة من ضبط 10محاولات تهرب جمركي لعدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران الجزيرة رقم 707 القادمة من الكويت اشتبه محمود عمر توفيق نائب مدير الوردية وأسامة كمال الشافعى في 10 ركاب اثناء محاولتهم الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم عرض الركاب على جهاز فحص الأفراد بأشعة X-RAY بمعرفة عبير جمعه ومحمود صلاح الليثي بإشراف عبدالله مديراادارة الفحص فتلاحظ وجود كثافات على أجسامهم.

وبالتفتيش الذاتى للركاب تبين وجود 22 سبيكة ذهبية مختلفة الأوزان والأحجام بوزن إجمالي 3 كيلو تقريبا مخبأة داخل الجوارب  والملابس الداخلية وجيوب سحرية بملابسهم .

وقام بالتفتيش والضبط والتحريز من نهى عبدالوهاب وحسين محمود حفنى وهبة السعدى سيد وخالد فؤاد جاد الله من الأمن الجمركي تحت اشراف أسامه عبدالحليم مدير إدارة الامن الجمركي .

قرر محمد متولي مدير جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 10 محاضر ضبط جمركي وحررهم محمدحامد عبدالحميد وأحمد فارس محمد وأحمد الطيب وشهيرة شعبان بتحرير محاضر الضبط الجمركي تحت اشراف روماني فؤاد مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي.  


يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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