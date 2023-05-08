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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب تتويج الأهلي بالسوبر الإفريقي لليد.. الجماهير يحتفلون بتدشين هاشتاج ملوك الصالات

الأهلي
الأهلي

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “ملوك الصالات”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب تتويج النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي لليد.

وتصدر هاشتاج “ملوك الصالات”، قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل جماهير النادي الأهلي احتفالًا بتتويج كأس السوبر الأفريقي لليد، كالاتي:

وتغلب فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 27 / 24 وتوج ببطولة كأس السوبر الأفريقي ليتأهل الأهلي للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية والتى ستقام فى أكتوبر المقبل بالسعودية.

هاشتاج “ملوك الصالات” ملوك الصالات النادي الأهلي الأهلى كأس السوبر الأفريقي السوبر الإفريقي

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