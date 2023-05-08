ابدأ: افتتاح 64 مشروعا مع نهاية العام المقبل

كشفت مريم محمود عضو المبادرة الوطنية لتنمية وتطوير الصناعة "ابدأ"، تفاصيل جديدة عن المبادرة، مشيرة إلى أن مبادرة ابدأ تعمل على ثلاثة محاور أساسية.



وأضافت مريم محمود، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن المحور الأول يهتم بالمشروعات الخبرة، متابعة أن للمبادرة ثلاث أهداف رئيسية توطين الصناعة المصرية، تقليل الفجوة الاستيرادية.

وتابع مريم محمود عضو المبادرة الوطنية لتنمية وتطوير الصناعة "ابدأ"، أنه من ضمن الأهداف توفير فرص عمل، وأن المبادرة تحرص على توفير فرص عمل مستدامة لضمان حياة كريمة لأسر العاملين.

وفي السياق نفسه أشارت مريم محمود عضو المبادرة الوطنية لتنمية وتطوير الصناعة "ابدأ"، إلى أن افتتاح 64 مشروع مع نهاية العام المقبل.