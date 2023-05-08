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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة الأوكرانية كييف| فيديو

أوكرانيا
أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الإثنين، عن تعرض العاصمة كييف لقصف عنيف وانفجارات، بالإضافة إلى عدد من المدن الأوكرانية الأخرى.

 

وكشف سكان كييف عن سماع دوي انفجارات عنيفة في العاصمة الأوكرانية كييف، بالتزامن مع صافرات الإنذار.

 

ومن ناحية أخرى، قالت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، إن رغبة الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي في السيطرة على المساعدات العسكرية المرسلة إلى كييف لن تكون مصدر قلق لرفاهية المواطنين الأمريكيين، ولكنها مساعدة مجانية لروسيا.


وأوضحت المجلة الأمريكية، أن "دافعو الضرائب الأمريكيون لن يكسبوا شيئًا من الجهود الجمهورية للحد من الدعم لأوكرانيا. سواء أدركوا ذلك أم لا، فإن أعضاء الفصيل المناهض لأوكرانيا يساعدون روسيا على تحقيق أهدافها".


وأشارت إلى أنه يتعين على سكان الولايات المتحدة وأوروبا تجاهل ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو البنزين كدليل على التضامن مع الشعب الأوكراني.

وفي 17 أبريل، قدم عضو مجلس النواب الأمريكي مات جويتز مشروع قرار إلى الكونجرس، أشار فيه إلى ضرورة نقل جميع الوثائق المتعلقة بدعم كييف إلى مجلس النواب، وطالب أيضًا بمعلومات حول احتمال وجود القوات المسلحة الأمريكية على أراضي أوكرانيا.
 

إعلام أوكرانية العاصمة الأوكرانية كييف الكونجرس الأمريكي الكونجرس

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سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة الأوكرانية كييف| فيديو

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