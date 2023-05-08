حادث أليم.. وفاة عروس في طريقها لعش الزوجية

كان يجب أن يكون أحد أسعد أيام حياة عروس وعريسها ولكن بعد خمس ساعات من إتمام مراسم الزفاف، توفيت العروس البالغة من العمر34 عاما عندما صدمها سائق مخمور عندما غادرت حفل زفافها.

كانت العروس تركب عربة الجولف مع عريسها واثنين آخرين من أصدقائهما عندما صدمهم السائق، مما تسبب في انقلاب العربة عدة مرات، بحسب ما نشرت سي إن إن.

أصيب 3 ركاب آخرين، اثنان منهم بجروح بما في ذلك العريس، وفقا للرئيس أندرو جيلريث، مدير السلامة العامة في فولي بيتش، وهو مجتمع على شاطئ البحر بالقرب من تشارلستون.



وتوفيت العروس رغم محاولات انقاذها من قبل الإسعاف، بينما عانى العريس من العديد من العظام المكسورة وإصابة في الدماغ، وخضع لعملية جراحية.