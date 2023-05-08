كيف تحلل نفسك بنفسك؟.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب السورية

صدر حديثاً عن الهيئة السورية العامة للكتاب، ضمن "المشروع الوطني للترجمة" وفي سلسلة "الكتاب الإلكتروني" كتاب (كيف تحلل نفسك بنفسك)، تأليف: أندريه روبرتي. ترجمة: د. غسان بديع السيد، تصميم الغلاف: عبد العزيز محمد.

تندرج ترجمة هذا الكتاب ضمن مشروع متكامل لترجمة مجموعة من الكتب في مجالي التحليل النفسي وعلم النفس التي صدرت سابقاً: (نصوص في التحليل النفسي عند الأطفال، أزمة منتصف الحياة، علم النفس الميّسر وقوة التفاؤل، وغيرها من الكتب).

وتأتي أهمية هذه الكتب، ولا سيما في الوقت الحالي، من كونها تحاول تحسين حياة الإنسان في ضوء الضغوط النفسية الهائلة التي يتعرض لها في العصر الحديث. نحن نعاني جميعاً، مهما كنا متوازنين من مشكلات تطرحها علينا شخصيتنا التي تشكّل أساسها النفسي في مرحلة الطفولة الأولى التي تؤثر في تكويننا من دون أن ننتبه إلى ذلك أو أننا نتجاهلها لأسباب مختلفة، نحن نتغير باستمرار، لكن بسبب استمراريتنا في الزمن لا نشعر بتغيرنا، ونحن لا نتغير أبداً من دون سبب.

يحاول هذا الكتاب أن يساعدنا في البحث عن الأسباب التي تدفع حياتنا إلى التغيّر من دون القدرة على السيطرة على هذا التغير، ويبدو بحسب رأي المؤلف، أن مشكلاتنا التي نواجهها، حينما نصبح راشدين، نابعة من الظروف التي عشناها في مرحلة الطفولة، بعبارة أخرى، حيث نواجه مشكلة في حياتنا علينا أن نبحث عن الحل في داخلنا وليس في العالم الخارجي الذي يمكن أن يكون عاملاً مساعداً لكنه ليس هو الأساس. ومن هنا يأتي عنوان هذا الكتاب (كيف تحلل نفسك بنفسك)، الذي يقدم للقارئ المبادئ الأولية التي تساعده في تحليل نفسيته، هذا إذا لم يكن يتعرض إلى أزمة نفسية حادة تجعله محتاجاً إلى طبيب نفسي.

يبدأ الكتاب بالسؤال (كيف تصبح محللاً نفسياً لنفسك؟) الذي يجيب عنه المؤلف بإسهاب بدءاً من تعريف المحلل النفسي، وانتهاءً بتقديم مجموعة من النصائح.

كتاب (كيف تحلل نفسك بنفسك)، تأليف: أندريه روبرتي. ترجمة: د. غسان بديع السيد، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.