بسبب الأهلي.. بيومي فؤاد ينفعل على رضا عبد العال

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي، مقطع فيديو من برنامجه “اللعيب”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لمكالمة هاتفية من الفنان بيومي فؤاد.

وهاجم بيومي فؤاد الكابتن رضا عبد العال، أثناء استضافته داخل البرنامج، وقال له: “كابتن رضا انت عارف أنل بحبك أد إيه، بس امتي هتقولو مبروك عن جدارة واستحقاق”.

وتابع بيومي فؤاد: “أنا أهلاوي كبير وبكتب مبروك فوز الزمالك عند فوزه بالدوري وأي بطولة، ليه بتنكدوا علينا في أي بطولة؟”.

علي جانب أخر، أكد محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن تقنية الفيديو كانت تعمل بشكل جيد طوال الـ120 دقيقة في لقاء السوبر بين الأهلي وبيراميدز.

وقال إنه كان موجودًا في الملعب ومراقبا أيضا للمواجهة، مشيدًا بالحكم محمود البنا الذي يعتبر من أفضل الحكام في مصر.

وأضاف فاروق في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "تواصل معي مسئولين من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وأعربوا عن غضبهم الشديد إزاء تلك الأنباء التي تناثرت بعد اللقاء، وهذه الأقاويل غريبة وغير مسموح بها مطلقًا، الفار كان يعمل بشكل جيد، وكان موجود طاقم إماراتي دولي ومن أفضل الحكام في آسيا، وسيتواجدون في بطولة كأس العالم للشباب فى إندونيسيا مع محمد معروف".