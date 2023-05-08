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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملك موسى: علامات تعجب بسبب ميدو وانشقاق داخل مجلس الزمالك

صدى البلد

أكدت ملك موسى الناقدة الرياضية بصدي البلد ، أن الزمالك لم يستفيد أي شئ حتى الآن من اعتذاره عن مشاركته في مباراة السوبر المصري، وهو حتى الآن موقف فقط.

وتابعت موسى خلال تواجدها ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "جماهير الزمالك ساندت النادي في اعتذاره، ولكن حتى الآن لم يتم تقديم شكوى لدى فيفا كما أُعلن والجماهير تنتظر موقف جديد، ولكن حتى الآن لا شئ".

وأضافت ملك موسى: "هناك علامات تعجب بسبب أحمد حسام ميدو، خاصةً أنه لا يملك أي منصب في مجلس إدارة النادي أو متحدث رسمي ولكنه يعلن أي قرار للنادي قبل الإعلان الرسمي، رغم أنه عضو اللجنة الفنية فقط".

واختتمت: "هناك انشقاق في الوقت الحالي داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، البعض مع قرار عزل رئيس مرتضى منصور والبعض الآخر يتخذ صف الرئيس، وكان من المفترض إقامة اجتماع غدا الإثنين ولكن فوجئنا بتأجيله إلى يوم الخميس، وهناك حالة عدم استقرار".

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Screenshot_٢٠٢٣-٠٥-٠٨-٠٣-٠٥-٠٩-٦٠_680d03679600f7af0b4c700c6b270fe7

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