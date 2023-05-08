أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل لمستخدمي واتساب.. سرقة الحسابات البنكية تتم بهذه الحيلة.. وموبايل من سامسونج تفوق على الفلاج شيب وسعره أرخص

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أصدرت شركة آبل Apple مؤخرًا نتائج الربع الثاني من السنة المالية 2023، وسجلت الشركة انخفاضًا بنسبة 3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أن ما كان مثيرا في تقرير النتائج هو أرباح آبل في الصين ، والتي بلغت 17.812 مليار دولار.



تعد ميزة الرسائل المختفية في تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp واحدة من أفضل ميزات الخصوصية في التطبيق، وتعني أن الرسائل الجديدة المرسلة داخل الدردشة الفردية ستختفي تلقائيًا ضمن 3 خيارات مختلفة هي : 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا عند تشغيلها.



حاز هاتف Samsung Galaxy A54 من شركة سامسونج على إعجاب الكثير من محللي الهواتف الذكية لكونه يجمع بين إمكانات قياسية مع سعر مناسب مما يجعله يتحدى هواتف الفلاج شيب الرائدة التي تتسم بأسعارها المرتفعة للغاية.



تتميز هواتف الفئة المتوسطة بكونها تجمع بين عاملي السعر المناسب والجودة العالية والإمكانات القوية، حيث يبحث العديد من الطلبة والشباب باستمرار عن هواتف يمكنها الجمع بين هذين العاملين، وذلك نظرا لأن أسعار هواتف الفلاج شيب تعتبر مرتفعة للغاية.



حذرت منصة فيسبوك جميع مستخدميها حول العالم من أن هناك عمليات احتيال لسرقة أموال المستخدمين، وحساباتهم البنكية، من خلال انتحال اسم وهوية منصة فيسبوك Facebook أو شركة ميتا من خلال إدعاء بأنه “بريد عاجل” من الشركة.



شهد تطبيق الدردشة الأشهر عالميا WhatsApp واتساب في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في رسائل البريد العشوائي، والرسائل التسويقية، إلا أن هذه الرسائل تطورت لعمليات احتيال خلال الأشهر القليلة الماضية لتستهدف الاستحواذ على أموال المستخدمين وحساباتهم البنكية.



كانت أزرار الصوت المادية في هاتف iPhone 15 Pro موضوعًا للكثير من التسريبات في عالم التكنولوجيا. ومع ذلك، يبدو أن شائعات إلغاء المشروع تم تأكيدها من قبل مورد شركة آبل ، Cirrus Logic.