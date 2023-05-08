عجين مقلي| طريقة جديدة لغش الكاجو كشفها فيديو مُسرب.. شاهد

ظهرت مؤخراً طريقة جديدة للغش في “الكاجو”، عن طريق تقطيع عجين بشكل هلال وقليه في زيت غزير وبيعه باعتباره كاجو.

وقد انتشر مقطع فيديو مُسرب من أحد المصانع الصغيرة، يظهر هذه الممارسة غير القانونية على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تسببت هذه الطريقة في الغش في خداع المستهلكين نظرا لتزييف منتج غذائي، ومن بين التعليقات على الفيديو المتداول: “غش الطعام، يشكل خطراً على صحة الجمهور وسمعة الصناعة الغذائية. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من الناس يشترون هذا النوع من الكاجو المغشوش دون علمهم”.

وتبدأ الخطوات بفرد العجين بسمك محدد، ثم قطعها بواسطة أداة يدويا لتعطي نفس شكل الكاجو، ثم جمع كل قطع العجين ووضعها في زيت غزير ساخن، وبعد وصولها للون الذهبي تم وضعها في اناء آخر.

لم تتضح الدولة التي تم تصوير هذا المقطع، وقال أحد المتابعين: “من المهم أن تتخذ الجهات المختصة إجراءات حازمة لمكافحة هذه الممارسات غير القانونية".

وأضاف آخر: "يجب على الحكومات والمنظمات المعنية بالصناعة الغذائية تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات الصارمة على الجهات التي تخالف القوانين”.