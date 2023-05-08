لاختيار الموهوبين.. التربية للطفولة المبكرة بجامعة مطروح تنظم مسابقة لطلابها

انطلقت فعاليات الموسم الأول من مسابقة "Matrouh University Got Talent" التي تنظمها كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة مطروح، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور مصطفى النجار، وضمن فعاليات المؤتمر الطلابي الرابع "طلاب جامعة مطروح والعبور نحو الجمهورية الجديدة في ظل رؤية مصر 2030".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن مصطفى عميد كلية التربية، والدكتورة سهى أمين القائم بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة مروة عبد النعيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح رئيس جامعة مطروح ، أن المسابقة تأتي انطلاقًا من حرص الجامعة على تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم من خلال المشاركة بالأنشطة الطلابية والمسابقات المختلفة لاكتشاف المواهب، مشيرًا إلى أن الجامعة مليئة بالمواهب التي تستطيع تمثيلها في مختلف المحافل.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سهى أمين رئيس المؤتمر، أن مجالات المنافسة بالمسابقة تشمل عددًا كبيرًا من المواهب بدايةً من إلقاء الشعر، ترتيل القرآن، الإنشاد، الغناء، العزف، التمثيل، الرسم السريع، ألعاب الخفة، التقديم الإذاعي، الدوبلاج"، وسيتم اختيار العناصر الفائزة لتقديم فقرات المؤتمر.

وضمت لجنة التحكيم عددا كبيرا من أساتذة الجامعات.