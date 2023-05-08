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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أنيق.. دنيا سمير غانم تبهر متابعيها في أحدث ظهور عبر إنستجرام

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت دنيا في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان طويل ومحتشم باللون الازرق الفاتح، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها البنية علي كتفيها.

يذكر أن وجهت الفنانة دنيا سمير غانم عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام الشكر الي فريق عمل مسلسلها جت سليمة والجمهور.

 

وقالت دنيا سمير غانم : شكرا مهندس الصوت أحمد جمال البش مهندس جيمي ، شكرا مهندس صوت الاغاني الجامد خالد سند اللي تعب معانا جدا السنة دي و السنة اللي فاتت بسبب ضيق الوقت دایما بس حقيقي عملت شغل جامد جدا شكرا الشاطر اوي اوي مصمم الاستعراضات ال creative هادي عواضة".
وتابعت: "شكرا للمحترم طارق علوش علي الميكساج شكرا لكل فريق الانتاج شكرا Final Media و محمد صالح علام Digital & Social Media شكرا فاطمه بهجت الشاطره اوي makeup artist اللي بجد مجتهدة جدا و عايزة تطلع كل لوك أحلي من اللي قبله شكرا ماكير العمل إيهاب محروس شكرا  هیثم دهب وهشام دهب عشرة السنين و یا رب دايما نكمل مشوار النجاحات مع بعض شكرا كل فريق الاخراج الجامد شكري الحكيم وعبد المجيد وحسين البيه و رجل المهام الصعبة شريف المليجي".

بينما اختتمت :"شكرا للجامد اوي اوي، الشاطر، المبدع عمرو عاکف post production علي الجرافيكس و المونتاج و التلوين اللي رفع راسنا".

أبرز إطلالات دنيا سمير غانم

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