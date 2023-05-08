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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل تسعة فلسطينيين من بيت لحم

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسعة فلسطينيين من بيت لحم، بينهم أمين سر حركة فتح في مخيم عايدة شمالا، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا" الفلسطينية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من، أحمد ناصر عساكرة (٢٣عاما) من قرية العساكرة، ومنير محمد تعامرة (٣٥عاما) من قرية العروج شرقا، وصلاح موسى صباح (٢٦عاما)، وفادي عادل عطالله (٢٥عاما)، وأحمد سعيد صباح (٢٦عاما)، وحمزه عوض عطالله (٢٦عاما)، وإبراهيم وجيه صباح (٢٦عاما)، وجميعهم من قرية حرملة شرقا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال أمين سر حركة فتح في مخيم عايدة مروان فرارجة في الثلاثينات من عمره، واحمد جمال حسان (٣٧عاما) من شارع الصف وسط بيت لحم، بعد ان داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

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