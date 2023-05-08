منة فضالي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت منة في الصور بإطلالة متميزة كاجول ونضارة شمسية سوداء، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

منة فضالي:

واحدة من النجمات اللاتي تألقن في شهر رمضان الماضي بعد نجاحها في دور نرجس في مسلسل جعفر العمدة، انها النجمة منة فضالي التي حاورها موقع صدى البلد، لتكشف المزيد من المعلومات الفنية الهامة.

منة فضالي والتجميل :

قالت منة فضالي :"اللي تابع المسلسل هيعرف اني من المفترض أنني قمت بعملية تجميل خاطئة في روكسي وأصبحت شفتي بهذا الشكل".

تابعت :" لم أجر أي عمليات تجميل وشكل شفتي طبيعي والتغير فيهما كان من ضمن دوري في المسلسل ".