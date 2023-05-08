بعد ارتفاع سعر زيت الزيتون.. كيف سيؤثر تغير المناخ على باقي المحاصيل؟

ارتفعت أسعار زيت الزيتون إلى مستويات قياسية بسبب الجفاف الذي وصل تأثيره إلى إسبانيا، أكبر منتج ومصدر للمنتج في العالم.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” ارتفعت الأسعار بأكثر من 60٪ منذ يونيو، مما يحذر الخبراء من أن المستهلكين سيتعين عليهم الاستعداد لمزيد من الزيادات.

يهدد الجفاف الشديد الذي تعاني منه إسبانيا منذ الصيف الماضي إمدادات زيت الزيتون العالمية، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم، ويلقي الضوء على مخاطر تأثر باقي المحاصيل الزراعية.

وأظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي (IMF) أن أسعار زيت الزيتون العالمية قد بلغت 5989.8 دولارًا للطن المتري، مسجلة أعلى مستوى لها في 26 عامًا.

وفقًا لوزارة البيئة الإسبانية، أنتج موسم قطف الزيتون الأخير من أكتوبر إلى فبراير محصولًا أقل بنسبة 50٪ من المعتاد بسبب الظروف الجوية السيئة للغاية، حيث شهدت البلاد 36 شهرًا متتاليًا من هطول الأمطار دون المتوسط.

يحذر المحللون من أنه بدون زيادة في هطول الأمطار في إسبانيا، يمكن أن تظل أسعار زيت الزيتون عند مستوياتها المرتفعة الحالية لبعض الوقت في المستقبل. وبما أن إسبانيا تعد أكبر منتج ومصدر لزيت الزيتون في العالم، فإن ارتفاع الأسعار قد يؤثر على الأسواق العالمية لفترة طويلة.