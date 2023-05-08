شعبة الذهب تدرس مقترح فرض رسوم على السبائك .. ونواب: إقبال غير مبرر علي الشراء وجهود لزيادة المعروض من المعدن الأصفر

برلمانية: جهود لزيادة المعروض من الذهب والوصول للأسعار الحقيقية

برلماني: حالة شراء غير مبررة لسبائك الذهب..ولابد من حلول لتقليل تخزينه

نائب يؤيد مقترح فرض رسوم علي السبائك : يدعم عدم ركود سوق الذهب

أعلن ايهاب واصف رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات عن ان الشعبة تدرس التقدم بمقترح للجهات المعنية بالمعدن الأصفر خاص بفرض رسوم على السبائك من وزن 1 جرام وحتى وزن 100 جرام، بهدف رفع تكلفة السبائك من أجل حتى يته المستهلكون للمشغولات الذهبية ويحدث لها رواج.

وأضاف واصف فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ان السوق يعانى من ركود فى عملية شراء المشغولات الذهبية بسبب زيادة الأسعار فى حين هناك اقبال على السبائك والتى تستخدم كملاذ آمن بدلا من السيولة.

ولفت الى أن صناعة المشغولات الذهبية كثيفة العمالة، الامر الذى يؤثر سلبا فى حال تراجع المبيعات بشكل كبير على استمرار هذه العمالة.

ونوه الى ان حجم التراجع في المبيعات للمشغولات الذهبية سجل نحو 80٪ ، لافتا الى ان فرض رسوم على السبائك سيؤدى الى عودة حركة السوق للمشغولات الذهبية.

وأوضح ان زيادة الأسعار بسبب ارتفاع الطلب عن المعروض، حيث ان السوق المصرى لا يقوم باستيراد خامات الذهب من الخارج، علاوة على زيادة الاقبال على الشراء كبديل للسيولة.

و في هذا السياق أبدي عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، رأيهم في هذا المقترح والذي تنوع بين التأييد والرفض، موضحين أسباب زيادة أسعار الذهب.

بداية، قالت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الفترة الحالية تشهد زيادة أسعار الذهب بشكل غير مبرر، نتيجة وجود زيادة في الطلب يقابلها نقص المعروض، وذلك وفقا لرؤية أصحاب القرار في سوق الذهب.

و أضافت “ الكسان” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن هناك إقبال كبير من المواطنين علي شراء الذهب الخام ( الجنيهات والسبائك)، لاعتقادهم بأنها الملاذ الآمن لحماية مدخراتهم، فضلا عن قلة تكلفة المصنعية، مما أدى إلي انخفاض الطلب علي المشغولات الذهبية.

توازن في الشراء

وعن مقترح شعبة الذهب بفرض رسوم علي السبائك، أشارت عضو لجنة الخطة، إلي أن الشعبة تسعي إلي تحقيق التوازن بيم معدلات شراء السبائك والمشغولات الذهبية أو علي الأقل إحداث تقارب، خاصة وأن استمرار انخفاض الطلب علي المشغولات من الممكن أن يؤدي إلي توقف عدد من المصانع والعمالة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلي وجود اقتراحات عدة داعمة لنمو سوق الذهب، أبرزها مقترح وزير التموين بشأن إعفاء المصريين العاملين بالخارج من جمارك الذهب، معقبة “ لم يتم تحديد الكمية المقررة الاعفاء عليها وحال الاستقرار علي هذا المقترح سيتم تقديمه لمجلس النواب كمشروع قانون”.

واختتمت البرلمانية، إلي أن كافة هذه المقترحات المطروحة الهدف منها اتاحة زيادة المعروض من الذهب، وتحقيق التوازن في بيع أشكاله، والوصول إلي الأسعار الحقيقية.

ومن جانبه، قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الإقبال الواضح علي شراء سبائك الذهب دليل قاطع علي عودة المواطنين لفكرة تخزين الذهب للحفاظ علي أموالهم، لافتا إلي أن أسعار الذهب حاليا في حالة ارتباك وتذبذب.

وأضاف “ نظير ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن هناك اعتقادا بين الكثير من المواطنين بأن اقتناء الذهب الخام (الجنيهات والسبائك) أفضل وسائل الادخار من أي مخاطر، بخلاف ادخار العملات الأجنبية غير المستقر أدائها يوما عن يوما.

تقليل معدل تخزين الذهب

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا داعي لفرض رسوم على السبائك ، فسوق الذهب قائم علي العرض والطلب، ولكن لابد من البحث عن حلول أخري تستهدف قلة معدل تخزين المواطنين للذهب، معقبا “ كثير من الناس بتشتري السبائك دون الحاجة إليها لمجرد الادخار ولكن الهدف الأساسي من شراء الذهب هو الزينة فهو ليس سلعة أساسية”.

وتابع النائب : الإقبال غير المبرر علي شراء الذهب هو العامل الرئيسي في وجود أسعار غير حقيقية للمعدن الأصفر، فالمقبلون علي الزواج هم أصحاب الأولوية الهامة في الشراء.

فيما قال النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن هناك قفزة في أسعار الذهب كان سببها هو زيادة الإقبال علي الشراء بشكل غير ضروري وهذا ما ظهر في زيادة معدل شراء السبائك.

زيادة شراء المشغولات الذهبية

و أيد “ امام” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، مقترح فرض رسوم علي السبائك، يدعم زيادة معدل الطلب علي شراء المشغولات الذهبية بعد ما شهد الانخفاض، حيث أن الهدف الرئيسي من شراء السبائك هو التخزين من أجل الادخار.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن هناك الكثير ممن يعتقدون أن السبائك تحقق مكاسب وأرباح بشكل سريع، ولكن الأمر غير ذلك فالربح مرتبط بسعر جرام الذهب بشكل عام، معقبا “ سواء الشراء مشغولات أو سبائك لا يوجد فرق”.

واستطرد النائب : كما أن شعبة الذهب تدرس هذا المقترح لتقليل تخزين الذهب وعودة شراء المشغولات بالمعدل الطبيعي مما يعمل علي إحداث تقارب في عملية بيع سواء في شكله الخام أو غيره.

وأختتم النائب حديثه، بالتأكيد علي جهود شعبة الذهب في دعم استقرار هذا السوق، والعمل علي مواجهة أي عوامل من شأنها إحداث ركود.