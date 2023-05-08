القمر الأوروبي "إم.تي.جي-آي1" يلتقط صورا تحدث ثورة في توقعات أحوال الطقس

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن القمر الاصطناعي "إم.تي.جي-آي1" تمكن من التقاط صور جديدة فائقة الدقة والوضوح للكرة الأرضية سوف تحدث ثورة في مجال التكهن بأحوال الطقس.



وأوضحت الوكالة ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين ـ أن الصور ذات الدرجة العالية من الدقة والوضوح تظهر النصف الشمالي للكرة الأرضية وبالتحديد شمال وغرب القارة الأوروبية حيث أظهرت حركة الغيوم فوق الدول الأوروبية بما يسمح التكهن بمساراتها، كما قدمت تفاصيل جديدة عن حركة الرياح.. مضيفة أن القمر الاصطناعي "إم.تي.جي-آي1" يمكنه التقاط صور دقيقة كاملة للكرة الأرضية كل 10 دقائق.



يذكر أنه تم إطلاق القمر الاصطناعي "إم.تي.جي-آي1" على متن الصاروخ "اريان 5" في ديسمبر الماضي، وهو حاليا في مرحلة من الاختبارات تمتد لعام كامل.