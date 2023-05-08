عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأعمال السعودي - الصيني يبحث زيادة التبادل التجاري بين البلدين

صدى البلد

  عقد مجلس الأعمال (السعودي - الصيني) اجتماعه الدوري في دورته الجديدة بمقر اتحاد الغرف السعودية بالرياض.

وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني محمد العجلان -حسبما نقلت قناة (السعودية الإخبارية)- إن الاجتماع ناقش تفعيل دور المجلس كأداة للاستثمار بين المملكة والصين وخطة عمله في زيادة حجم التبادل التجاري والصادرات وتحسين مناخ الاستثمار للمستثمرين من البلدين.

يذكر أن التبادل التجاري بين البلدين شهد نموًا غير مسبوق، حيث بلغ تريليونًا و200 مليون ريال خلال السنوات الـ 5 الماضية، فيما زارت أكثر من 500 شركة صينية المملكة خلال شهر مارس الماضي.

وتعد الصين الشريك التجاري الأول للمملكة، فيما تعد المملكة أكبر شريك للصين في غرب آسيا وشمال إفريقيا.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

فاضل ساعات.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه لم تحدث منذ شهور

الترجي يوجه صدمة مدوية لعشاق الأهلي بشأن الجماهير

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

لا يصح لها الزواج بسبب مرضها| مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها طليق زوجة حسن شاكوش

رضا عبدالعال يفجر مفاجأه بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك في السوبر

ترشيحاتنا

نتنياهو وبن جفير.. خلافات تنذر بسقوط الحكومة الإسرائيلية

روسيا تستعد لاحتفالات ضخمة في عيد النصر

مدبولى للبنك الدولي: الحكومة ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

نموذج مشرف.. طبيب مصري يعالج المرضي والحالات الطارئة في السودان بالمجان

التعليم العالي: الدولة تسعى للاعتماد على البحث العلمي في التنمية

نتائج إيجابية في الاستقرار.. إيران تعلق على عودة سوريا للجامعة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير مناعة يفجر مفاجأة عن محظورات قبل الامتحانات | تفاصيل

نجوم الفن يحتفلون بحفل زفاف نجل المنتج هشام سليمان .. شاهد

بأقل مجهود .. طريقة عمل كفتة داود باشا

عجين مقلي| طريقة جديدة لغش الكاجو كشفها فيديو مُسرب.. شاهد

فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ