مركبة فضاء صينية غامضة تعود إلى الأرض بعد 276 يوما

ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية، اليوم الاثنين ، أن مركبة فضاء صينية تجريبية عادت إلى الأرض بعد بقائها في المدار لمدة 276 يوما، لتكمل بذلك مهمة تاريخية لاختبار تقنيات قابلة لإعادة الاستخدام في الفضاء، حسبما أفادت رويترز.

وقالت وسائل الإعلام إن المركبة الفضائية غير المأهولة عادت كما هو مقرر لها إلى مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين اليوم الإثنين.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الاختبارات التي أجرتها المركبة تمثل انفراجة مهمة في أبحاث الصين في تكنولوجيا المركبات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام والتي ستوفر طريقة ملائمة وغير مكلفة للمهام الفضائية في المستقبل.

وتكهن معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بأن بكين تعمل على تطوير مركبة فضائية مثل المركبة إكس-37 بي التابعة لسلاح الجو الأميركي وهي طائرة فضائية غير مأهولة يمكن أن تظل في المدار لسنوات.

وعادت إكس-37 بي غير المأهولة والقابلة لإعادة الاستخدام إلى الأرض في نوفمبر العام الماضي في مهمتها السادسة والأخيرة بعد أكثر من 900 يوم في المدار.