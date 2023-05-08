حسين خالد: الدولة أنشأت هيئة الشراء الموحد لضبط أسعار الدواء.. فيديو

أكد دكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الحوار الوطني لا بد أن يشمل كافة أوجه حياة المواطن المصري، مشيرا إلى أنه وفقا لرؤية مصر 2030 فأن التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الطبي له أهمية كبيرة.

وقال حسين خالد، خلال لقاء له لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن مصر لديها إنجازات كبيرة في مجال التعليم الطبي وتطبيقه على المواطن المصري العادي من خلال المستشفيات المصرية، ومن خلال اقتصاديات الدواء.

وتابع رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن هناك تحديات كانت تواجهنا، في إنتاج الدواء أو سواء في البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، مؤكدا أن أغلب الأدوية أصبحت غالية الثمن مما دفع الدولة لإنشاء هيئة الشراء الموحد لضبط أسعار الدواء.

الاستفادة من استخدام التكنولوجيا الحديثة

وأشار حسين خالد إلى أن الدولة تعمل على الاستفادة من استخدام التكنولوجيا الحديثة لتجاوز التحديات التي تواجه الدولة في إنتاج الأدوية