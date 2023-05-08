فرج عامر يوجه رسالة خاصة لمتابعيه عبر إنستجرام.. تفاصيل

وجه المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، رسالة خاصة لـ متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكنب عامر: "من يقدم لك الاهتمام فلا تهمله لأن هذه النوعية من القلوب على وشك الإنقراضً".

ويذكر أنه قد علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على تصريحات المدير الفني لنادي بيراميدز بعد الهزيمة أمام الأهلي في كأس السوبر.

وكتب عبر فيسبوك: "عيب الكلام اللي قالة باتشيكو ، هو اتغلب بالرغم إن معاة فريق قوي جدا ولاعبين مميزين وإمكانياتهم الفنية أعلى من قدراته التدريبية ، ولعبوا مباراة رائعة ، لكن هو كان عايز يمنع إدارة بيراميدز من اتخاذ قرار ضده وأيضا بيحاول يفكر في مستقبله التدريبي وجايز بعد كلامه الزمالك يرجعه".