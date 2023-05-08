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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أول تعليق من مدرب الأهلي بعد الفوز على الزمالك في السوبر الأفريقي لليد

صدى البلد

أبدى ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك، بعدما نجح في الفوز عليه بنتيجة 27 – 24، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين داخل صالة الأمير عبد الله الفيصل.
وأكد ديفيز أن مواجهة الزمالك كانت صعبة للغاية، لأن هذه هي طبيعة مباريات الفريقين دائمًا، إلا أن الأهلي كان مستعدًّا للمباراة بشكل كافٍ جعله يفوز باللقب.
وأضاف أن لاعبي الأهلي بذلوا مجهودًا كبيرًا مكنهم من تحقيق الانتصار، وأنه رغم عودة الزمالك من بعيد واقترابه من الأهلي، إلا أنه نجح في التعامل مع ذلك، وحاول الحصول على وقت مستقطع أكثر من مرة لكي يعطي التعليمات للاعبين، الذين نجحوا في تطبيقها خلال اللقاء، إلى أن توجوا باللقب. 
 

ديفيد ديفيز للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي صالة الأمير عبد الله الفيصل

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