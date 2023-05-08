حسين خالد: يجب استيراد التكنولوجيا لتوفير نواقصنا وتوسيع القاعدة الخاصة لإنتاج الأدوية

أكد دكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الأدوية قديما كانت تعمل على مهاجمة الخلايا الخبيثة مرة واحدة، أما الأدوية الحديثة لا بد أن تعمل على مهاجمة خلايا معينة وليس كل الخلايا مرة واحدة.

وقال حسين خالد، خلال لقاء له لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أنه خلال فترة كورونا تم العمل على إنتاج لقاحات وأدوية تتعامل مع طبيعة الفيروس والسلالات الخاصة به.

وتابع رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه لكي تصبح مصر مركز إقليمي لصناعة الدواء، لا بد أن يتم استيراد التكنولوجيا لتوفير نواقصنا وتوسيع القاعدة الخاصة لإنتاج الأدوية التي تشمل جميع أنواع الأمراض، إضافة إلى تقديم الإرشادات العلاجية.

القضاء على المعوقات

وأشار حسين خالد إلى أنه عملنا على إنشاء المجلس الصحي المصري الذي يعد خطوة هامة لإنتاج الأدوية، ولا بد من القضاء على المعوقات التي تواجهه من خلال الحوار الوطني.