عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان ترفع بالكامل قيود السفر إلى الخارج بعد انتهاء حالة الطوارئ العالمية بشأن كورونا

صدى البلد

  رفعت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين بالكامل قيود السفر للخارج للمواطنين اليابانيين بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية.


وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن اليابان أصدرت في البداية الاستشارة في يناير 2020 لأولئك الذين سافروا إلى الصين، ووضعتها في المستوى 1، وهو أدنى مستوى على مقياس من أربع نقاط وبعد ذلك قامت وزارة الخارجية بتوسيعها في جميع أنحاء العالم في مارس من نفس العام ثم تلقت 159 دولة ومنطقة تحذيرا من المستوى 3، والذي حذر الناس من السفر إليها.


ومنذ أكتوبر 2022، أبقت الحكومة على حالة التأهب من المستوى الأول، والتي تنصح المسافرين "بالبقاء في حالة تأهب تام" للعالم بأسره.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة الماضية أن كوفيد-19 لم يعد مؤهلا ليكون حالة طوارئ عالمية، وهو ما يمثل نهاية رمزية لوباء الفيروس التاجي المدمر الذي تسبب في وفاة ما لا يقل عن 7 ملايين شخص حول العالم، فضلا عن انهيار الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس "أعلن بأمل كبير انتهاء كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية عالمية، ولكن هذا لا يعني أنه انتهى باعتباره تهديدا صحيا عالميا"، مضيفا أنه لن يتردد في دعوة الخبراء لإعادة تقييم الوضع إذا كان كوفيد-19 يعرض العالم للخطر.
واتخذت منظمة الصحة العالمية قرارها بتخفيض أعلى مستوى تأهب لها لمواجهة كوفيد-19 بعد اجتماع مجموعة خبراء يوم الخميس الماضي.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

فاضل ساعات.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه لم تحدث منذ شهور

لجنة الانضباط على المحك.. اتحاد الكرة يستنجد باللوائح وفيفا ينصف الأهلي

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

الترجي يوجه صدمة مدوية لعشاق الأهلي بشأن الجماهير

لا يصح لها الزواج بسبب مرضها| مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها طليق زوجة حسن شاكوش

ترشيحاتنا

دعاء الفرج العاجل والرزق السريع.. اغتنم الوقت المناسب لاستجابة الدعاء

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

لغز بناء الأهرامات.. كيف حمل المصريون الحجارة الضخمة ؟

الري: إقامة حمايات بأطوال 69 كم بشواطئ 5 محافظات ومحطات لرصد للأمواج

نجاة ابنته.. السياسي الروسي بريليبين يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتياله

الأرقام تثبت قوة الاقتصاد المصري.. 30 نقطة تكذب إدعاءات وكالات التصنيف الائتماني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير مناعة يفجر مفاجأة عن محظورات قبل الامتحانات | تفاصيل

نجوم الفن يحتفلون بحفل زفاف نجل المنتج هشام سليمان .. شاهد

بأقل مجهود .. طريقة عمل كفتة داود باشا

عجين مقلي| طريقة جديدة لغش الكاجو كشفها فيديو مُسرب.. شاهد

فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ